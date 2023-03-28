В ЛНР заявили, что ВСУ перебрасывают военную технику в Харьковскую область

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинская сторона перевозит военную технику в Харьковскую область. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, Киев перемещает большое количество военных колонн вооруженных формирований через населенный пункт Купянск. Марочко рассказал, что некоторая часть этих колонн двигается по направлению населенного пункта Новоселовское, который расположен на линии фронта. Другая часть, отметил подполковник, идет в сторону подконтрольного Киеву Изюма.

"По словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины", – поделился Марочко.

Он также рассказал, что морги в городе Часов Яр больше не желают принимать тела погибших военных из-за больших потерь в рядах ВСУ. По его словам, медики направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты.

Из-за этого, отметил Марочко, возросло время транспортировки тел. Подполковник поделился, что там замечен недостаток средств и людей, которые перевозят погибших.

Войска РФ полностью заняли Артемовский завод обработки металлов – Минобороны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!