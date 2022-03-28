Спикер парламента Чечни сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о присвоении главе республики Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта. Об этом Даудов написал в своем телеграм-канале.

"От всей души поздравляю <…> главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта", – написал спикер.

В своем обращении Даудов назвал Кадырова примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему народу.

В 2020 году Рамзан Кадыров был удостоен воинского звания генерал-майора. Глава Чеченской Республики также перешел из структуры МВД в Росгвардию.

Ранее Ахмед Дудаев сообщил, что Рамзан Кадыров в настоящий момент находится в Мариуполе. С собой он привез дополнительное техническое оснащение.