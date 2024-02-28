Отпевание бывшего премьера СССР Рыжкова пройдет 1 марта – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Отпевание бывшего премьера СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова планируют провести в храме Христа Спасителя 1 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что в этот же день пройдут похороны. Одним из вероятных мест захоронения Рыжкова может стать Троекуровское кладбище, добавил он.

Утром 28 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти бывшего главы правительства СССР. Рыжкову было 94 года.

Как уточнил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, верхняя палата займется организацией прощания.

В сентябре прошлого года Рыжков досрочно сдал мандат сенатора от Белгородской области. Он уточнял, что ушел из Совета Федерации РФ по причине своего возраста.