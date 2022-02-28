Госдеп разрешил добровольный выезд сотрудников посольства в Москве

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Госдеп США разрешил добровольный отъезд сотрудников американского посольства в Москве, не задействованных в оперативной работе. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также США приостановили работу своего посольства в Минске.

"Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске и разрешил добровольный выезд неэкстренному персоналу нашего посольства в Москве и членам их семей", – говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия расценивает как очередной недружественный шаг высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова.

Антонов подчеркнул, что в качестве обоснования было указано на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Бартла Гормана. По мнению посла, американская инициатива нацелена на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Ответные меры предсказуемы, добавил он.

Анатолий Антонов рассказал, что была предпринята масса усилий, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию. При этом российская сторона натолкнулась на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.