Трамп сам принял решение не подписывать соглашение с КНДР

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Дональд Трамп решил не подписывать соглашение с КНДР прямо во время встречи с ее лидером Ким Чен Ыном. По данным агентства Reuters, об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Он также поделился, что Штаты снова требуют от Пхеньяна раскрыть данные обо всех ядерных объектах на территории Северной Кореи. По его словам, дата следующей встречи лидеров двух стран на рабочем уровне не определена, поскольку сторонам может потребоваться немного времени, чтобы перестроиться.

Помпео отметил, что у Вашингтона и Пхеньяна есть общее понимание по денуклеаризации Корейского полуострова, однако предстоит еще очень много работы. Он считает, что стороны смогут разработать план.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры 27 февраля. Встреча длилась 2,5 часа, стороны обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес сообщила, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, однако не сумели достичь итогового соглашения.

Дональд Трамп назвал встречу великолепной. Как написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, у него состоялся "хороший диалог" тет-а-тет с Ким Чен Ыном. В четверг, 28 февраля, американский лидер рассчитывает плодотворно продолжить беседу.