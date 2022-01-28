Россия не заинтересована в войне – Лавров

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РФ не заинтересована в военных действиях, однако она не позволит пренебрегать собственными интересами безопасности. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", – отметил он.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее отмечал, что избежать войн можно только одним способом: договориться о гарантиях безопасности. В то же время, по его словам, есть масса людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации, причем кто-то – по недомыслию, а кто-то – проводя определенную политическую линию.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее подчеркивал, что Украина все равно намерена придерживаться сценария, по которому Россия нападет на нее, ополчив против себя Запад. Также, по словам Зайцева, украинская сторона начинает искусственно нагнетать ситуацию, когда происходят отклонения от плана.