США приняли сторонника Гуаидо в качестве "временного поверенного"

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США приняли временного поверенного в делах правительства Венесуэлы Карлоса Альфредо Веккьо. Его кандидатуру предложил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя и.о. президента страны. О назначении нового поверенного говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Соединенные Штаты приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлоса Альфредо Веккьо", − цитирует Помпео РИА Новости. В заявлении отмечается, что Веккьо будет "иметь полномочия в дипломатических делах в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы".

Известно, что новый поверенный уже встречался с заместителем госсекретаря Дэвидом Хейлом.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США. Он потребовал, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов. В ответ Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для такого решения.

Впоследствии Мадуро сообщил, что американские дипломаты покинули Каракас. Он поручил МИД страны в течение 30 дней начать с Вашингтоном переговоры о создании в обоих государствах офисов, представляющих их интересы.

23 января на демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Израиль, большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.