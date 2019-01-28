США приняли сторонника Гуаидо в качестве "временного поверенного"

США приняли временного поверенного в делах правительства Венесуэлы Карлоса Альфредо Веккьо. Его кандидатуру предложил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя и.о. президента страны. О назначении нового поверенного говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Соединенные Штаты приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлоса Альфредо Веккьо", − цитирует Помпео РИА Новости. В заявлении отмечается, что Веккьо будет "иметь полномочия в дипломатических делах в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы". Известно, что новый поверенный уже встречался с заместителем госсекретаря Дэвидом Хейлом.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США. Он потребовал, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов. В ответ Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для такого решения.
Впоследствии Мадуро сообщил, что американские дипломаты покинули Каракас. Он поручил МИД страны в течение 30 дней начать с Вашингтоном переговоры о создании в обоих государствах офисов, представляющих их интересы.
23 января на демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Израиль, большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.
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