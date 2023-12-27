Захарова предупредила, что экспорт оружия из Японии в США будет иметь последствия

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Отправка ракет для боевого комплекса Patriot из Японии в США будет иметь последствия, предупредила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий появился на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"Это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности. Очевидно, что принятое решение обслуживает интересы прежде всего американского союзника Токио", – подчеркнула она.

Уточняется, что Вашингтону планируют передать ракеты PAC-2, которые созданы для ликвидации самолетов и крылатых ракет. Также Токио планирует в перспективе поставить США боевые комплексы для уничтожения баллистических ракет.

Ранее в МИД России выразили протест посольству Японии из-за проведения военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России с участием вооруженных сил США и Австралии.

В министерстве подчеркнули, что рассматривают такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности РФ.



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