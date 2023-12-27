В Совфеде заявили, что беспорядки в Абхазии организованы извне

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Акция протеста в Абхазии в связи с передачей государственной дачи в Пицунде в собственность России спровоцирована извне, считает председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

"Эта госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован", – приводит РИА Новости его слова.

Карасин напомнил, что этот вопрос уже обсудили в парламенте республики, и решение было положительное. По его мнению, соседние страны сейчас заинтересованы в том, чтобы искусственно подогревать беспорядки. Сенатор призвал спокойнее относиться к сложившейся ситуации.

Ранее в Абхазии началась бессрочная акция протеста у здания парламента, ее инициировали противники передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России.

На 27 декабря в парламенте республики назначено рассмотрение вопроса о ратификации соглашения о передаче госдачи "Пицунда". Уточняется, что соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой находится дача, в собственность передаются только здания.

Оппозиция считает, что данный документ необходимо доработать, так как он противоречит Конституции Абхазии.



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