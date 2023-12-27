Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Думский депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента России в 2024 году.

20 лет назад он также принимал участие в президентской кампании, на тот момент он занял второе место, набрав 13,69% голосов. Харитонов является депутатом ГД всех восьми созывов, возглавляя в палате комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В КПРФ парламентарий работает членом президиума ЦК партии.

Ранее зампред комиссии Николай Булаев рассказал, что документы в ЦИК для участия в выборах главы государства уже подали восемь человек. Также он сообщил, что 33 человека намерены участвовать в президентской гонке в следующем году.

Документы в ЦИК также подали основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, депутат из Долгопрудного Борис Надеждин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, первый замруководителя партии "Новые люди" Владислав Даванков, а также действующий глава государства Владимир Путин.

Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые на голосовании главы государства будет задействована система ДЭГ.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ