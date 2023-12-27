США весь 2024 год будут любыми методами поддерживать украинский конфликт – Захарова

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США будут весь 2024 год любыми методами поддерживать конфликт на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

"Они [США] будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги, они будут это делать, если не получится, они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам для того, чтобы показывать активность на этом направлении", – сказала она.

По мнению Захаровой, для поддержания конфликта со стороны США в ход пойдут любые методы. Она считает, что в Вашингтоне устроят "большое информационно-политическое шоу", иначе им придется признать, что "этот проект у них рассыпался".

Официальный представитель МИД РФ подчеркивает, что для демократов, тех кто идет на предвыборный цикл, подобное будет "смерти подобно". Поэтому, по мнению Захаровой, украинский конфликт в США будут эксплуатировать вне зависимости от судьбы украинцев и страны, чтобы "продержаться весь 2024 год".

Ранее Захарова заявила, что возможное назначение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного президентом Украины вместо действующего лидера Владимира Зеленского не изменит ситуацию. По ее мнению, среди украинской элиты нет самостоятельных фигур, так как "все они из разряда марионеток в руках своих хозяев", к которым относятся США и Британия.