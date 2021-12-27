"Ветераны России" прокомментировали пост Варламова о войсках НАТО в России

Фото: ТАСС/Ura.ru/Алексей Андронов

Глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов назвал "либеральным брюзжанием" пост блогера Ильи Варламова, в котором он говорит о последствиях гипотетического появления войск НАТО в России. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

Накануне Варламов опубликовал в своем телеграм-канале размышления на тему того, что будет, если войска НАТО войдут на территорию России. По его словам, для простых людей, живущих в разваленных деревнях и бедных городах, ничего не изменится, однако для политической и бизнес-элиты это станет катастрофой.

"Рассчитывать, что победитель будет гуманен к проигравшему... Давайте вспомним вьетнамскую деревню Сонгми, полностью сожженную вместе со всеми жителями американскими вояками во время вьетнамской войны. Сонгми – это белорусская Хатынь или чешская Лидице", – сказал Резяпов.

По его словам, позиция российских либералов напоминает рассуждения альтернативных историков о том, что если бы Германия победила во Великой Отечественной войне, то в России бы сейчас все пили баварское пиво. Он отметил, что простой мужик как в России, так и в США живет обычной рабочей жизнью и пытается прокормить семью.

"Вся их (либералов. – Прим. ред.) позиция сводится, куда нам, "сирым и убогим", тягаться с Америкой и Европой", – заключил глава "Ветеранов России".

Ранее Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. При этом он напомнил, что Москва сделала Вашингтону и Альянсу соответствующие предложения по гарантиям безопасности, чтобы решить вопрос дипломатическим путем.

