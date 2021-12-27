В Кремле начали готовиться к президентским выборам 2024 года – СМИ

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Кремль начал подготовку к выборам президента в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

На совещаниях о президентских выборах, по данным источников, рассматривался сценарий с выдвижением на пост Владимира Путина. В ходе дискуссии обсуждали возможную кампанию действующего президента. При этом один из источников рассказал, что иного варианта на данный момент нет. Однако во время обсуждений ни разу не подтверждалось, что Путин пойдет на новый срок.

"Соответственно, на данный момент нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счет", – добавил источник.

По словам знакомых с ходом дискуссии людей, Кремль поручил проанализировать ход парламентской кампании в 2021 году и использовать лучшие практики на президентских выборах.

Ранее Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию.

