Названы самые популярные у россиян иностранные политики

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин возглавил рейтинг самых популярных у россиян зарубежных политиков. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает газета "Известия".

"За ним – Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты, но еще держится", – отметил Федоров.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения добавил, что самыми дружественными странами россияне считают Китай, Казахстан и Белоруссию. Он также отметил, что новых союзников пока не образовалось, противников тоже.

Ранее ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснил, что 52% опрошенных россиян считают украинцев братским народом, большинство из них – 57–62% – граждане старшего поколения. 31% респондентов относятся к жителям Украины нейтрально: в этой категории преобладает молодежь – 42–62%. Еще порядка 11% утверждают, что украинцы – это враждебно настроенный по отношению к россиянам народ.

Что касается самой Украины, то почти треть участников исследования назвали ее братской, еще 26% охарактеризовали ее как страну-соседа, и только 12% уверены, что она угрожает России. Регулярно за событиями в соседней стране следят только 21% россиян, причем большинство – взрослые. Вовсе не следят за происходящим в Украине 36% респондентов, причем большая часть из них – молодежь.