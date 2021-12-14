Большинство россиян назвали украинцев братским народом

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52% опрошенных россиян считают украинцев братским народом, большинство из них (57–62%) – граждане старшего поколения. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования ВЦИОМ.

31% респондентов относятся к жителям Украины нейтрально: в этой категории преобладает молодежь – 42–62%. Еще порядка 11% утверждают, что украинцы – это враждебно настроенный по отношению к россиянам народ.

Что касается самой Украины, то почти треть участников исследования назвали ее братской, еще 26% охарактеризовали ее как страну-соседа, и только 12% уверены, что она угрожает России. Регулярно за событиями в соседней стране следят только 21% россиян, причем большинство – взрослые. Вовсе не следят за происходящим в Украине 36% респондентов, причем большая часть из них – молодежь.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснил, что 93% крымчан относятся к воссоединению полуострова с Россией положительно и лишь четыре процента – отрицательно. 89% жителей полуострова утверждают, что он стал более успешно развивается лишь сейчас, когда стал частью РФ.

