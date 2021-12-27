В МИД РФ заявили, что персонал ООН вынужден ввозить в Афганистан наличные

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Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить с собой в Афганистан наличные деньги, поскольку банковская система в этой стране не работает после санкций, введенных Соединенными Штатами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев.

Он отметил, что ситуация в Афганистане остается нестабильной и тяжелой из-за многолетней войны и пандемии коронавируса, которая привела к дальнейшей дестабилизации гуманитарной обстановки.

"До конца года доноры пообещали перечислить в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает изначально запрошенную ооновцами сумму в размере 606 миллионов долларов. Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается", – рассказал дипломат.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства.

В начале декабря сообщалось, что Россия и Индия совместно окажут гуманитарную помощь народу Афганистана. Президент РФ и премьер-министр Индии обсудили данное решение в рамках переговоров.