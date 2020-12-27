Посол США в России отказался прививаться "Спутником V"

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Посол США в России Джон Салливан отказался от вакцинации "Спутником V". Об этом сообщила спикер американского посольства Ребекка Росс в своем аккаунте Twitter.

"[Салливан] не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян", – написала Росс.

Она отметила, что посол США поблагодарил российский МИД за предложение. Ранее ведомство в шутку предложило Салливану получить вакцину "Спутник V". Так МИД РФ отреагировало на публикацию американским посольством фотографий и письма Салливана Санта-Клаусу. В нем он попросил беговые кроссовки, хоккейную клюшку и вакцину от коронавируса.

В посольстве США отметили, что лучшим подарком от России на Новый год станет освобождение граждан США Пола Уилана и Тревора Рида. Первый был осужден за шпионаж, второй – за драку с полицейским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует получить вакцину от коронавируса. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства сам расскажет о принятом решении. По словам Пескова, Путин ждал "завершения всех формальностей".