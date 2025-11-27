В Турции призвали решать вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня

Фото: depositphotos/slava296

Вопрос о переброске турецких войск на Украину необходимо решать после принятия режима прекращения огня. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

"То, что ВС Турции первыми приходят на ум, когда речь идет о потребности в мире, безопасности и стабильности, – это важнейший показатель эффективности, возможностей сдерживания и престижа армии Турции. В первую очередь между Россией и Украиной должен быть установлен режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Источник в ведомстве уточнил, что после этого можно будет приступить к определению рамок миссии с четким ее описанием и установить, какой вклад каждая страна будет вносить в ее осуществление. Он добавил, что турецкая армия готова внести вклад в любую инициативу, которая сможет обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

Ранее руководство Великобритании подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий. Его обновление произошло в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом.

При этом британское военное командование определило, какие именно войска будут направлены на Украину, а также где будут расположены их штабы.

