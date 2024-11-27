Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России. Об этом пишет РИА Новости.

"Я считаю, и поэтому я также пишу о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания", – высказалась бывшая канцлер на презентации своей книги "Свобода".

По ее мнению, Европа в одиночку не сможет сдерживать Россию. До этого на парламентской ассамблее НАТО была принята резолюция членов оборонного блока о разработке общего стратегического подхода к России, который должен включать подготовку Альянса к сдерживанию, в том числе в ядерной сфере.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что крупнейшим западным компаниям необходимо подготовиться к военному сценарию и скорректировать свои производственные и распределительные линии.

Он отметил, что в потенциальной войне будут использоваться все имеющиеся инструменты, так как НАТО прекрасно видит растущее число саботажей, в частности в поставках энергии в Европу.