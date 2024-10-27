Посол Казахстана в РФ: получение статуса страны – партнера БРИКС стало большим шагом

Фото: 123RF/kajicom

Казахстан получил статус страны – партнера БРИКС, это стало большим шагом для страны. Об этом сообщил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

"Для начала мы получили статус страны – партнера БРИКС. Это уже большой шаг", – приводит слова дипломата ТАСС.

Он также назвал беспочвенными инсинуации в ряде СМИ вокруг решения властей Казахстана пока не подавать заявку на вступление в БРИКС. По словам Абаева, Астана готова поддержать все продуктивные инициативы объединения, которые отвечают национальным интересам страны.

Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал серьезный потенциал объединения для решения глобальных проблем и стал несомненным успехом России, подчеркнул посол. В Астане считают БРИКС важным агентом построения многополярного мира.

"Признавая незаменимость ООН и универсальность ее Устава, объединение уже вносит реальный вклад в формирование глобального порядка, основанного на принципах справедливости и взаимного уважения, служит важным агентом построения многополярного мира", – добавил Абаев.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Владимир Путин подчеркнул, что новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.