Экс-губернатор рассказал, что в Томске Меркель угощали котлетами из медведя

Фото: kremlin.ru
Ангеле Меркель, которая в 2006 году в сопровождении правительственной делегации Германии посещала Томск, понравились котлеты из медвежатины. Об этом рассказал экс-губернатор региона, сенатор Виктор Кресс.
"Они прилетели вечером накануне саммита, ужинали в ресторане. Мы постарались представить наши экзотические блюда. Ей очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью", – приводит слова российского политика РИА Новости.
По словам Кресса, в Томске не ожидали, что канцлер ФРГ окажется простым и дружелюбным человеком. Через два года после визита в Россию Меркель приняла делегацию Томской области в своей резиденции.
"Живо интересовалась, как и что. В качестве презента мы дарили нашу продукцию – сушеные белые грибы, и мы поняли, что ей и не только ей очень понравилось, и мы понемножку их снабжали", – добавил экс-губернатор Томской области.
Поездка в Томска стала вторым визитом Меркель в Россию после официального вступления в должность. В сибирском городе канцлер ФРГ и президент России приняли участие в 8-м раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.
Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий в качестве канцлера. Церемония проходила во дворце Бельвю.
Новым президентом бундестага стала 53-летняя Бербель Бас, представляющая Социал-демократическую партию Германии.
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