Захарова назвала "опыт войны" Киева с РФ "самоуничтожением"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку.

Он ранее заявил об "опыте пятилетней войны с Россией" и выразил мнение, что это может быть интересно НАТО. В ответ Захарова назвала реальным опытом страны "самоуничтожение", передает телеканал RT.

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет", – написала дипломат в Facebook. Она добавила, что развалить страну своими руками и загнать людей с оружием в леса – "мало кому удавалось".

Американская исследовательская организация "Джеймстаунский фонд" ранее заявила, что мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области.

Эксперты считают, что Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе.