Власти Швейцарии отклонили инициативу о реэкспорте оружия страны на Украину

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Национальный совет Швейцарии не принял предложение о реэкспорте оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину. Об этом сообщает Агентство телеграфии Швейцарии (ATS).

Высказались против инициативы 135 депутатов. 48 человек из состава совета одобрили предложение.

В июне 2023 года 22 члена верхней палаты парламента Швейцарии проголосовали за в вопросе реэкспорта оружия и боеприпасов на Украину. 17 человек высказались против инициативы, еще четыре человека воздержались от голосования.

Из документа следовало, что передавать швейцарскую военную технику третьи страны смогут, если государство, куда поставляются вооружения, пользуется "своим правом на самооборону в соответствии с международным правом". При этом страны-покупатели по-прежнему обязывались к подписанию декларации, запрещающей реэкспорт.



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