27 сентября, 09:37Политика
В ЛНР заявили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" под Кременной
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Вооруженные силы Украины посредством санитарной авиации эвакуировали раненую "важную персону" на краснолиманском направлении в ЛНР, передает РИА Новости слова военного эксперта, подполковника республики в отставке Андрея Марочко.
"На краснолиманском направлении эвакуировали "важную персону". На участке Сватово – Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации", – заявил он.
Марочко добавил, что речь может идти о высокопоставленном кураторе либо офицере высшего командного звена украинской армии.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы ликвидировали пункт боепитания ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" противника.
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