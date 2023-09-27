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Вооруженные силы Украины посредством санитарной авиации эвакуировали раненую "важную персону" на краснолиманском направлении в ЛНР, передает РИА Новости слова военного эксперта, подполковника республики в отставке Андрея Марочко.

"На краснолиманском направлении эвакуировали "важную персону". На участке Сватово – Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации", – заявил он.

Марочко добавил, что речь может идти о высокопоставленном кураторе либо офицере высшего командного звена украинской армии.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы ликвидировали пункт боепитания ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" противника.

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