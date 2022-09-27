США должны пересмотреть внешнюю политику после заявления Путина – СМИ

Фото: kremlin.ru

США необходимо изменить внешнюю политику после заявления Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств для защиты России. Такое мнение высказал бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер в статье National Interest.

Дипломат назвал это бесценной возможностью пересмотреть внешнюю политику и признать многополярный мир. Он заявил, что нынешний хаос на мировой арене был спровоцирован неудачными решениями американских и европейских властей.

"После анализа заявлений и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений", – добавил Меллер.

Он еще раз подчеркнул неизбежность признания новой реальности, в которой преобладают силы других великих держав, которые не станут играть по правилам Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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