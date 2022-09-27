Еврокомиссия назвала стабильной ситуацию на границах ЕС с РФ

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Обстановка на границах Евросоюза с РФ остается стабильной. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер.

"Ситуация остается достаточно спокойной. Конечно, мы следим за ситуацией очень внимательно, находимся в контакте со всеми затронутыми странами ЕС и агентствами на местах", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом, как уточнила Хиппер, на границах с Финляндией фиксируется небольшое увеличение числа граждан. По словам представителя ЕК, Евросоюз также организовывает консультации с приграничными с Россией государствами ЕС по вопросу путей оказания поддержки в случае необходимости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионах России не принималось никаких решений о закрытии границ. Также он опроверг информацию о том, что власти подготовили списки автомобилей, запрещенных к выезду.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

