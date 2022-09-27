Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии

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Бывший постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов стал сенатором от Карелии. Указ подписал глава республики Артур Парфенчиков, сообщает РИА Новости.

"Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия", – отмечается в документе.

В Единый день голосования, 11 сентября, в России выбрали глав 13 регионов. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, представляющий "Единую Россию", победил с 69,15% голосов.

Накануне Владимир Чижов покинул должность постпреда РФ при Евросоюзе и Евратоме. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Дипломат занимал данный пост с 2005 года.

