ЦИК Германии опубликовал предварительные данные выборов

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ЦИК Германии обнародовал первые предварительные данные парламентских выборов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Результаты из более половины округов показывают, что лидерство в голосовании остается за Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая набирает 25,4%. На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25,1% голосов.

В свою очередь, "Зеленые" набирают 13,8%, Свободные демократы – 11,2%. На пятом месте закрепляется "Альтернатива для Германии" с 10,6%, "Левые" получают 4,2%.

Уточняется, что эти данные являются предварительными и не показывают реального распределения мандатов в бундестаге.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола, транслируемого каналом ZDF, победу на парламентских выборах одерживает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набирая 26% голосов.

Еще 24% голосов жители Германии отдали за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Вместе с тем, по информации экзитпола ARD социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов – по 25%.

Всего в Бундестаг XX созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленые", которые заняли третье место с 14–15% голосов, Свободная демократическая партия (11–12% голосов), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10–11%), Левая партия (примерно 5%).