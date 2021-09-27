Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

01:47

ЦИК Германии опубликовал предварительные данные выборов

политика за рубежом

Фото: EPA/TASS/CONSTANTIN ZINN

ЦИК Германии обнародовал первые предварительные данные парламентских выборов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Результаты из более половины округов показывают, что лидерство в голосовании остается за Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая набирает 25,4%. На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25,1% голосов.

В свою очередь, "Зеленые" набирают 13,8%, Свободные демократы – 11,2%. На пятом месте закрепляется "Альтернатива для Германии" с 10,6%, "Левые" получают 4,2%.

Уточняется, что эти данные являются предварительными и не показывают реального распределения мандатов в бундестаге.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола, транслируемого каналом ZDF, победу на парламентских выборах одерживает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набирая 26% голосов.

Еще 24% голосов жители Германии отдали за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Вместе с тем, по информации экзитпола ARD социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов – по 25%.

Всего в Бундестаг XX созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленые", которые заняли третье место с 14–15% голосов, Свободная демократическая партия (11–12% голосов), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10–11%), Левая партия (примерно 5%).

В Германии выбирают нового канцлера

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать