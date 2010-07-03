Дипломат оценил идею переноса заседания Генассамблеи ООН из США

12:41
12:41
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Фото: ТАСС/АР/Mary Altaffer
Эксперт поставил под сомнение целесообразность переноса заседания Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в другую страну.
"Перенесение сопряжено с огромными финансовыми расходами. Как оно сможет быть реализовано, это большой вопрос", – цитирует ИА "НСН" председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергея Орджоникидзе.
Дипломат также назвал злобной мелочностью решение властей США о невыдаче виз российским делегатам.
"Они теряют мозги просто. Не в первый раз мы от них такую гадость видим. Наверное, тоже как-нибудь ответим соответственно. Не пустим их каких-нибудь сенаторов тоже", – рассказал дипломат.
Ранее в журнале "Международная жизнь" было опубликовано мнение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о возможности переноса заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в другую страну. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, далеко не только Россия "страдает от американского высокомерия".
До 30 сентября в Нью-Йорке проходят общие прения 74-й сессии Генассамблеи ООН. Визы на въезд не смогли получить десять сотрудников МИД. Кроме того, во въезде отказали главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.
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