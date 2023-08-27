Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок на президентских выборах в Зимбабве

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Действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок по итогам выборов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным избирательной комиссии, Мнангагва в результате подсчета набрал 52,6% голосов. Его главный соперник Нельсон Чамиса получил 44% голосов.

10 июля стало известно, что Шавкат Мирзиеев был переизбран на пост президента республики Узбекистан. Согласно предварительным данным ЦИК, он набрал 87,05% голосов. Председатель избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев рассказал, что явка избирателей составила 79,8% к моменту закрытия участков.