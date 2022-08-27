Венгрия заявила о страхе стран ЕС отстаивать свои интересы из-за "либерального мейнстрима"

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Венгрия не одинока в своем желании не вводить санкции против энергоносителей РФ, но страны Евросоюза боятся проводить свою политику из-за "либерального мейнстрима". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто.

По его словам, на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС при обсуждении санкций против российской нефти, несколько коллег Сийярто подошли к нему с вопросом. Он отметил, что ему сказали "Петер, ты же против, да? Мы с тобой!".

"Под таким поразительным давлением либерального мейнстрима находятся те, кто говорит правду, что если нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества в стране, они просто не осмеливаются действовать в своих интересах", – подчеркнул Сийярто.

Ранее в Европейской комиссии подтвердили, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в Праге 30 и 31 августа, обсудят вопрос выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер рассказала в ходе брифинга в Брюсселе, что в настоящее время продолжаются дискуссии между членами Евросоюза для получения последней информации.

