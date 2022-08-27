Венгрия заявила о страхе стран ЕС отстаивать свои интересы из-за "либерального мейнстрима"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Венгрия не одинока в своем желании не вводить санкции против энергоносителей РФ, но страны Евросоюза боятся проводить свою политику из-за "либерального мейнстрима". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто.
По его словам, на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС при обсуждении санкций против российской нефти, несколько коллег Сийярто подошли к нему с вопросом. Он отметил, что ему сказали "Петер, ты же против, да? Мы с тобой!".
"Под таким поразительным давлением либерального мейнстрима находятся те, кто говорит правду, что если нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества в стране, они просто не осмеливаются действовать в своих интересах", – подчеркнул Сийярто.
Ранее в Европейской комиссии подтвердили, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в Праге 30 и 31 августа, обсудят вопрос выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер рассказала в ходе брифинга в Брюсселе, что в настоящее время продолжаются дискуссии между членами Евросоюза для получения последней информации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: