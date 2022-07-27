В МИД Швейцарии заявили, что не отказывают делегациям РФ в получении виз

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Швейцария не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.

"Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций. Швейцарские власти не препятствуют визиту официальных российских делегаций в Женеву", – сообщил он РИА Новости.

При этом все заявки на въезд из РФ обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством.

По словам Хеллера, у МИД Швейцарии нет информации о трудностях с выданными визами россиянам, также отсутствуют официальные замечания и со стороны РФ.

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что Россия имеет претензии к Швейцарии, касающиеся выдачи виз делегатам, которые направляются в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН.

