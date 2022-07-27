Боррель заявил, что западные СМИ иногда игнорируют его заявления

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что западная пресса иногда оставляет без внимания его заявления, однако передает высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает RT.
"Иногда даже западные СМИ выступают в качестве резонатора российского дискурса", – сказал Боррель.
В частности, по его словам, западные средства массовой информации распространили заявление Лаврова о вине европейских санкций в текущих проблемах, которое тот сделал в ходе визита в африканские страны.
"Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает (эти слова. – Прим. ред.)", – отметил он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз принял решение о выделении Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. По его словам, средства пойдут для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.
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