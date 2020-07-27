Германия выступила против возвращения России в G7

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием РФ, передает News.ru.

Он напомнил, что причинами исключения России из G8 "стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины".

"Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока эта ситуация не разрешится", – заявил Маас газете Rheinische Post.

Также дипломат выступил против идеи президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею.

По его словам, "G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата", а "G11 или G12 нам не нужны".

В Совете Федерации ранее указали, что РФ может проявить интерес к G7 в случае расширения участников с теми же полномочиями.