Песков прокомментировал возможное приглашение РФ на саммит G7

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова и. о. главы аппарата Белого дома США Мика Малвэни, заявившего, что Дональд Трамп как представитель принимающей стороны имеет право пригласить на G7 Владимира Путина.

С удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения, после этого можно будет оценивать", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

По словам Малвэни, приглашение России как отдельного участника саммита в США может быть промежуточным шагом к восстановлению G8.

Он сослался на слова президента США, который отметил, что обсуждение вопросов, касающихся России, занимает важное место в дискуссиях внутри G7.

Саммит пройдет в США 10–12 июня следующего года на принадлежащем Трампу курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида.

Малвэни отметил, что основное внимание в ходе встречи уделят глобальному экономическому росту, и вызовам, с которыми он сталкивается.

Представитель аппарата Белого дома уточнил, что участники G7 не договорились о возвращении России, решение будет принято позднее.

Ранее Песков прокомментировал письмо Трампа президенту Турции Тайипу Эрдогану в преддверии военной операции в Сирии. По словаv пресс-секретаря, он написано странным языком, который нечасто встретишь в переписке государственных лидеров.