Россия предостерегла США от космической гонки вооружений

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МИД РФ выступило с заявлением, в котором призвало США отказаться от создания эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.

"Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", – говорится в заявлении.

Так в министерстве отреагировали на решение палаты представителей конгресса США профинансировать данный проект. В МИД подчеркнули, что такие действия "не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности".

Палата представителей США проголосовала за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Законопроект еще должен пройти через сенат, после чего поступит на подпись Дональду Трампу.

Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" планируется завершить до конца 2022 года.

Ранее Владимир Путин рассказал, что пригласил Трампа в Москву. Российский президент добавил, что готов приехать и в Вашингтон – главное, чтобы были созданы условия для работы.