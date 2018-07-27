Путин пригласил Трампа в Москву

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин рассказал, что пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву, сообщает РИА Новости.
Российский президент добавил, что готов приехать и в Вашингтон – главное, чтобы были созданы условия для работы.
"Что касается встреч, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам", – заявил он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Российский президент добавил, что готов пригласить своего американского коллегу в Москву. "Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", – пояснил он.
Также Путин заявил, что плюсом Дональда Трампа является его стремление исполнять обещания, данные избирателям. Российский лидер назвал это "спецификой действующего президента".
Ранее в Белом доме анонсировали новую встречу Путина и с Трампом. По словам советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, лидеры стран встретятся в 2019 году после окончания расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США.
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