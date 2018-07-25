В Белом доме анонсировали новую встречу Путина и Трампа

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В Белом доме объявили о новой встрече Владимира Путина и с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, новая встреча лидеров двух стран состоится в 2019 году после окончания расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится "российская охота на ведьм", – сказал он. По словам Болтона, это случится "после первого числа" 2019 года.

Ранее в Белом доме подтвердили, что планируют провести встречу Путина и Трампа осенью 2018 года. 24 июля помощник Путина Юрий Ушаков рассказал о предложении организовать новую встречу двух лидеров в США, которое ему передал Болтон после саммита в Хельсинки.