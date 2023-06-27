Трамп оказался единственным из живущих президентов США без рабовладельцев среди предков

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Дональд Трамп является единственным из ныне живущих президентов США, у которого нет прямых предков из числа рабовладельцев. К такому выводу пришло агентство Reuters, которое исследовало генеалогию американской политической элиты.

Дело в том, что предки Трампа по линии отца иммигрировали в США из Европы на рубеже XIX–XX веков, а его мать, шотландка Мэри Энн Маклауд, приехала в Штаты только в 1930 году. При этом рабство там официально отменили в 1865 году.

У других же американских лидеров рабовладельцы в роду нашлись. В их числе Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон, а также действующий глава государства Джо Байден и даже первый чернокожий президент США Барак Обама.

Ранее Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности. Документы содержали сведения о ядерных программах США, указано в заключении суда.

Согласно законодательству Соединенных Штатов, политику грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.



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