Действия Канберры по участку для посольства РФ показывают пренебрежение правом – МИД РФ

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Австралийские власти, аннулировавшие аренду участка для нового здания российского диппредставительства, своими действиями показывают пренебрежение Канберрой принципом верховенства права, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, заключая соглашение об урегулировании спора, одновременно власти Австралии активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости. Захарова назвала такие действия недобросовестными.

"Они символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна", – сказала она.

15 июня Австралия аннулировала договор аренды участка российского диппредставительства в Канберре под предлогом угрозы национальной безопасности.

Москва назвала такие действия недружественными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в вопросах взаимности РФ будет вести себя аналогичным образом.

Сотрудники посольства РФ в Австралии обратились в Верховный суд страны, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре.

23 июня посольство РФ в Австралии подтвердило информацию, что сотрудники дипмиссии находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что один из российских дипломатов отказывается покидать государственную землю, где должно появиться будущее российское посольство, в связи с чем и произошло столкновение с австралийской полицией.

Новости мира: Австралия решила аннулировать договор аренды участка для посольства РФ