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Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Западу не удастся победить Россию в конфликте на Украине, так как для россиян он носит экзистенциальный характер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

"Они [россияне] не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие", – заявил Риттер.

По его мнению, несмотря на то, что Украина получает технологии и вооружения от стран Запада, она все равно уступает России, поскольку та готова "платить любую цену за сохранение своей нации".

При этом Риттер считает, что жители стран Запада не готовы идти на подобные жертвы ради того, чтобы "причинить боль" России.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал контрнаступление ВСУ полностью безуспешным. Все "достижения" наступления украинских сил, которые те публикуют в отчетах, не имеют ценности, заявил полковник.

Он уточнил, что украинцы могут лишь продемонстрировать захват нескольких разрушенных зданий, которые находятся за 15–25 километров от основных линий обороны России.

Минобороны сообщило, что ВС РФ постепенно оттесняют украинских бойцов дальше от Артемовска