Военный эксперт Сивков связал встречу Лукашенко и Путина с угрозой ядерного конфликта

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина могла быть связана с угрозой начала мирового ядерного конфликта, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Он напомнил, что в настоящий период остро стоит вопрос о возможном вступлении стран НАТО в конфликт на Украине. Подобное развитие событий станет причиной расширения зоны военных действий, что повлечет рост риска применения ядерного оружия, отметил эксперт в эфире радио КП.

"В этих условиях должны быть уточнены детали и нюансы, связанные как с расширением конфликта путем ввода и втягивания в этот конфликт стран НАТО, так и с тем, каковы вероятные действия союзного государства Россия-Беларусь. <...> С другой стороны, на территории Белоруссии размещено российское ядерное оружие", – пояснил Сивков.

Он также отметил, что на фоне такой нестабильной ситуации государствам необходимо детально проработать порядок применения ядерного оружия. Эта задача стала одной из причин личной встречи двух президентов, считает Сивков.

Ранее во время пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия. Он также отметил, что учения тактических ядерных вооружений, которые начались 21 мая, проводятся в плановом порядке.