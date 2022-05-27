"Газпром" потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его использовать – Нехаммер

Фото: depositphotos/Hackman

"Газпром" может потерять газохранилище в Хайдахе в случае его незаполнения газом. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Вопрос газа был затронут, что все поставки в Австрию в полном объеме будут соблюдаться. Я ему (Владимиру Путину. – Прим. ред.) указал на то, что если "Газпром" не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда "Газпром" потеряет это хранилище, оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения", – отметил Нехаммер, слова которого приводит РИА Новости.

Телефонный разговор Путина и Нехаммера состоялся в пятницу, 27 мая. По просьбе главы Австрии президент РФ дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации по защите ЛНР и ДНР и проинформировал политика о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам глобальной продовольственной безопасности. Путин указал на безосновательность попыток переложить на РФ ответственность за трудности с поставками сельскохозяйственных товаров.

