"Газпром" потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его использовать – Нехаммер

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"Газпром" может потерять газохранилище в Хайдахе в случае его незаполнения газом. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.
"Вопрос газа был затронут, что все поставки в Австрию в полном объеме будут соблюдаться. Я ему (Владимиру Путину. – Прим. ред.) указал на то, что если "Газпром" не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда "Газпром" потеряет это хранилище, оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения", – отметил Нехаммер, слова которого приводит РИА Новости.
Телефонный разговор Путина и Нехаммера состоялся в пятницу, 27 мая. По просьбе главы Австрии президент РФ дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации по защите ЛНР и ДНР и проинформировал политика о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.
Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам глобальной продовольственной безопасности. Путин указал на безосновательность попыток переложить на РФ ответственность за трудности с поставками сельскохозяйственных товаров.
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