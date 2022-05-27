Мединский назвал события на Украине результатом искажения истории

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Происходящие на Украине события стали результатом искажения истории, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Вот на Украине, нельзя не упомянуть события, которые каждого из нас волнуют очень сильно, мы видим успехи их "исторического просвещения". Видим на протяжении поколений промывание мозгов альтернативной историей, в которой Россия – это не брат, а враг", – отметил он на пленарном заседании всероссийского семинара руководителей региональных отделений РВИО "Лучшие практики деятельности патриотической и военно-исторической направленности".

Ранее Владимир Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной, назвав заморозку контактов полностью инициативой Украины.

По его словам, западные страны намерены связать Украину политическими и финансовыми обязательствами.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

