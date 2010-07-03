Президент Австрии отправит Курца в отставку 28 мая

Президент Австрии Александер ван дер Беллен отправит правительство Себастьяна Курца в отставку со вторника, 28 мая. Временно исполняющим обязанности канцлера страны будет назначен министр финансов Хартвиг Легер. Об этом Ван дер Беллен объявил на пресс- конференции в своей канцелярии в Вене.
"Завтра в соответствии со своими полномочиями я освобожу от исполнения обязанностей это правительство", − цитирует президента Австрии ТАСС. "Вице-канцлера Хартвига Легера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством", − подчеркнул Ван дер Беллен.
27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству в главе с канцлером Себастьяном Курцем. Это случилось впервые в послевоенной истории Австрии.
Как считает политолог Александр Рар, Себастьян Курц "сам подписал себе приговор, не рассчитав силы" после скандала вокруг бывшего вице-канцлера и экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.
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