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Трамп: корабли США должны бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы

Трамп призвал к бесплатному проходу судов США через Панамский и Суэцкий каналы

Фото: 123RF/uhdenis

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские корабли должны бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без США", – написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией.

В апреле США и Панама подписали рамочное соглашение о бесплатном и приоритетном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу.

Кроме того, власти Панамы также согласились отменить сборы за проход судов, принадлежащих правительству США, через Панамский канал. В Госдепе подчеркнули, что данное решение позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

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