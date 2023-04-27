02:16Политика
В Киеве не смогли подтвердить получение всего обещанного НАТО вооружения
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Karmann
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, который утверждал, что Киев получил почти 100% танков и прочих боевых машин, обещанных Западом для поддержки предполагаемого наступления ВСУ.
Подоляк заявил, что поставок техники Украине должно быть намного больше. Он также добавил, что в данный момент ВСУ испытывают дефицит снарядов, особенно тяжелых калибров.
"И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен", – приводит РИА Новости слова советника главы офиса Зеленского.
Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в 325 миллионов долларов.
В новый военный пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексы АТ-4, противотанковые мины, около девяти миллионов патронов для оружия, высокоточные боеприпасы для авиации, четыре машины для поддержки в сфере логистики, боеприпасы для артиллерии и заряды для преодоления заграждений.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов
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