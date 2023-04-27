В Киеве не смогли подтвердить получение всего обещанного НАТО вооружения

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Karmann

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, который утверждал, что Киев получил почти 100% танков и прочих боевых машин, обещанных Западом для поддержки предполагаемого наступления ВСУ.

Подоляк заявил, что поставок техники Украине должно быть намного больше. Он также добавил, что в данный момент ВСУ испытывают дефицит снарядов, особенно тяжелых калибров.

"И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен", – приводит РИА Новости слова советника главы офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в 325 миллионов долларов.

В новый военный пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексы АТ-4, противотанковые мины, около девяти миллионов патронов для оружия, высокоточные боеприпасы для авиации, четыре машины для поддержки в сфере логистики, боеприпасы для артиллерии и заряды для преодоления заграждений.