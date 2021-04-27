В МИД Японии пообещали России упорные переговоры по Курилам

Фото: depositphotos/denisismagilov
Министерство иностранных дел Японии заявило о намерении продолжить ведение упорных переговоров с Россией о судьбе Южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости.
В опубликованной японским внешнеполитическим ведомством "Синей книге по дипломатии" за 2021 год отмечается, что ситуация с Курильскими островами, которые в Японии называют северными территориями, является наиболее сложной в отношениях с Москвой.
При этом в документе подчеркивается необходимость поддержания диалога между двумя странами. В МИД Японии заявили, что намерены развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил готовность страны развивать экономическую деятельность с Москвой на Курилах.
СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: