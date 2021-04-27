В МИД Японии пообещали России упорные переговоры по Курилам

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Министерство иностранных дел Японии заявило о намерении продолжить ведение упорных переговоров с Россией о судьбе Южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованной японским внешнеполитическим ведомством "Синей книге по дипломатии" за 2021 год отмечается, что ситуация с Курильскими островами, которые в Японии называют северными территориями, является наиболее сложной в отношениях с Москвой.

При этом в документе подчеркивается необходимость поддержания диалога между двумя странами. В МИД Японии заявили, что намерены развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил готовность страны развивать экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.