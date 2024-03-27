Швеция планирует разместить своих военных в Латвии

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Правительство Швеции высказалось о планах разместить свои военные силы на территории Латвии в рамках Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на газету Politico.

Уточняется, что шведский посол при НАТО Аксель Вернхофф подтвердил данное заявление.

Также сообщается, что военнослужащие будут размещены на ротационной основе, а сменять их будет военный персонал из Дании.

Добавляется, что официально Швеция стала 32-м членом Альянса 7 марта. В этот день в Госдепе США объявили о вступлении в силу протокола о присоединении страны к НАТО.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что будет вместе с коллегами по НАТО защищать шведский остров Готланд от России. В настоящее время, по уточнению премьера, страна располагает лишь небольшим военным гарнизоном на острове.