Премьер Швеции заявил о намерении вместе с НАТО защищать от РФ остров Готланд

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что будет вместе с коллегами по НАТО защищать шведский остров Готланд от России.

"Готланд всегда был важен <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения", – сказал он в интервью с изданием Financial Times.

В настоящее время, уточнил премьер, страна располагает лишь небольшим военным гарнизоном на острове. Этот факт, добавил Кристерссон, признали критической уязвимостью в странах Северной Европы и Балтии.



По его словам, в рамках сотрудничества с Североатлантическим альянсом планируется увеличить число шведских военных на острове в Балтийском море, а также разместить здесь подводные лодки.

В январе этого года Владимир Путин посетил Калининградскую область, а по информации западного СМИ, внезапный визит российского президента напугал приграничные страны региона. В частности, когда борт Путина пролетал возле Балтийского моря, шведские истребители у острова Готланд перешли в боевую готовность.



Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом организации 7 марта. 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли шведский флаг. На следующий день в МИД страны заявили, что Швеция не хочет размещения баз НАТО на ее территории.

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